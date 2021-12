Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im gestrigen Fazit hieß es: "...Wenn die Nacht am Dunkelsten ist, steigt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ja meistens wieder. Mal sehen, ob er den Kopf aus der Schlinge ziehen kann...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Gestern sei sich der DAX vor dem "US FED event" dieser Sache nicht so sicher gewesen, er habe sich aber für beide Seiten ein Hintertürchen offen gelassen, habe in sehr enger Spanne am indikativen Aufwärtstrend der letzten 15 Tage verharrt.



Der DAX-Vorbörsensprung zur Oberseite falle mit ca. +265 Punkten sehr groß aus. Die Vorbörse takte bei etwa 15.741. Der DAX erinnere sich heute früh daran, dass er über 15.100 noch Anstiegschancen für Ziele bei 15.834 bis hin zu 16.500 habe. Der deutsche Leitindex könnte durch Kreuzen von 15.800+x die Chancen für einen freundlichen Dezemberausklang festigen. Dann wären bald auch DAX-Ziele bei 15.834/15.850, 16.030, 16.300 und 16.500 erreichbar. (16.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >