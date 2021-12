Ausblick: Mit dieser bullischen Tageskerze im Rücken, dürfte der Index heute weiter anziehen. Knapp über der 15.900 Punkte-Marke gebe es eine Kurslücke, die die Marktteilnehmer im Blickfeld hätten und vermutlich würden schließen wollen. Ein weiteres offenes Gap liege bei rund 16.100 Punkten.



Die Long-Szenarien: Idealerweise könne der DAX heute noch bis 15.900/15.950 Punkte ansteigen, um dann eine kleine verdiente Pause einzulegen. Sollte der Index doch wider Erwarten weiter ansteigen und über 16.100 Punkte schließen, wäre der Weg frei für ein neues Allzeithoch über 16.290 Punkte.



Die Short-Szenarien: Solange der DAX über 15.500 Punkte notiere, hätten die Bären einen schweren Stand. Ein Schwächesignal würde entstehen, falls das Gap bei 15.917 Punkten geschlossen werde und gleichzeitig eine bärische Tageskerze entstehen sollte. In diesem Fall dürfte der Index auf die massive Unterstützung bei 15.500 Punkten zurückfallen. (08.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in der vergangenen Woche sehr deutlich ins Schlingern kam, konnten die Käufer in dieser Woche mit einer sehenswerten Performance dagegenhalten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zu Wochenbeginn sei noch einmal die 15.150 Punkte-Marke angelaufen worden. Dieses Kursniveau habe knapp unter der 200-Tage-Linie gelegen. Ausgehend von diesem Tief hätten die Bullen dann eine rasante Erholung von rund 700 Punkten einleiten können. Dabei habe der Index gestern bei 15.813 Punkten geschlossen. Das Tageshoch habe bei 15.828 Punkten gelegen. Da die Eröffnung deutlich über der 15.500 Punkte-Marke gelegen habe, habe der Index die bis gestern gültige massive Widerstandszone an dieser Marke übersprungen. Durch diese extrem bullische Tageskerze habe sich das Chartbild nun wieder deutlich aufgehellt.