Ausblick: Die Bullen hätten beim DAX weiterhin die Chance, das bisherige Verlaufshoch bei 10.820 Punkten zu überwinden. Diese sollten sie allerdings auch nutzen, um den jüngsten Anstieg nicht zu gefährden.



Die Long-Szenarien: Steige der Index in den kommenden Tagen über die 10.820 Punkte-Marke an, wäre ein Kaufimpuls bis 11.000 Punkte zu erwarten. Dort könnte eine weitere Korrektur folgen. Sollte der DAX jedoch auch über diese Marke klettern, käme der starke Widerstand bei 11.266 Punkten in Reichweite.



Die Short-Szenarien: Bei einem Rücksetzer unter 10.438 Punkte wäre der Anstieg vom Freitag dagegen neutralisiert und ein weiterer Rückfall auf die 10.279 Punkte-Marke die Folge. Es sei aktuell nicht wahrscheinlich, dass die Unterstützung einem dritten Angriff standhalten könne. Vielmehr wäre von einem Unterschreiten der Marke und weiteren Verlusten bis 10.097 und 9.841 Punkte auszugehen. (20.04.2020/ac/a/m)







