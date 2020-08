Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gönnte sich gestern eine kleine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen könnten Anleger diese These an der überschaubaren Handelsspanne von lediglich 120 Punkten sowie dem ausgeprägten Innenstab - die gestrige Tagesrange sei also innerhalb des Pendants des Vortages verblieben. Dieses Verhaltensmuster passe zur Entwicklung beim S&P 500®: Die amerikanischen Standardwerte würden seit drei Tagen in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihrem Rekordhoch von Februar (3.394 Punkte) innehalten. Beim DAX® komme mit dem Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.022 Punkten) zusätzlich eine bedeutende Barriere hinzu.



Vor dem Hintergrund der keinesfalls euphorischen Grundstimmung, sowie dem noch bis Anfang September bestehenden saisonalen Rückenwind, sehen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt unverändert Chancen, das Verlaufshoch vom 21. Juni bei 13.314 Punkten anzupeilen. Das zuletzt genannte Level markiere gleichzeitig den Auftakt zur großen Rosenmontagskurslücke vom 24. Februar (obere Gapkante bei 13.501 Punkten). Der konstruktiven Sichtweise der Analysten würde indes ein Abgleiten unter die jüngste Aufwärtskurslücke bei 12.753/12.803 Punkten einen Nackenschlag versetzen. Deshalb könne besagtes Gap als Absicherung auf der Unterseite herangezogen werden. (14.08.2020/ac/a/m)



