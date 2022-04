Ausblick: Aus charttechnischer Sicht bleibe der DAX in der zuletzt kursbestimmenden Seitwärtsrange zwischen den beiden Volumenspitzen bei 14.000 auf der Unter- und 14.550 auf der Oberseite gefangen. Damit sei die Ausgangslage derzeit als neutral einzustufen.



Das Long-Szenario: Dass die Notierungen im regulären Handel die 14.000er Schwelle bislang hätten verteidigen können, sei zunächst als Pluspunkt zu werten. Um jedoch neue Impulse freisetzen zu können, müsste es mindestens über 14.550 gehen. Idealerweise sollten die Kurse auch gleich über den Widerstandsbereich zwischen 14.819 und 14.844 ausbrechen, um in Richtung 15.000 Punkte steigen zu können. Darüber würde bei 15.083 der GD100 warten.



Das Short-Szenario: Falle der Index heute weiter zurück, was sich mit der schwachen Vorbörse bereits andeute, könnte in der nächsten Abwärtswelle das Verlaufstief vom Mittwoch bei 14.027 unterboten werden, bevor die 14.000er Barriere und die darunter verlaufende Volumenspitze als mögliche (Doppel-)Unterstützungen nachrücken würden. Könne der DAX dieses Niveau nicht halten, sollte die offene Kurslücke vom 16. März bei 13.917 geschlossen werden. Anschließend müsste eine Fortsetzung der Korrektur bis an das Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 und/oder das alte Vor-Corona-Top bei 13.795 einkalkuliert werden. Darunter wäre der nächste Halt bei 13.600 zu finden. (12.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Freitag noch Gewinne von 1,5% verbucht hatte, legten die Kurse zum Auftakt der verkürzten Karwoche wieder den Rückwärtsgang ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei das Börsenbarometer bei 14.163 bereits deutlich unter dem Vortagsschluss (14.284) gestartet und wenige Minuten nach der Eröffnung auf das Tagestief bei 14.095 Punkten gefallen. Die anschließende Intraday-Erholung habe die Notierungen zwar auf das Tageshoch bei 14.298 getragen; der Ausflug in die Gewinnzone habe jedoch nur kurz gewährt, denn der DAX sei erneut ins Minus gedreht. Am Ende sei der Index bei 14.193 (-0,6%) in den Feierabend gegangen, womit die 14.200er Marke knapp unterboten worden sei.