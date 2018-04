Paris (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sehr stark und erholte sich kräftig, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Mit der starken Erholung am Ende der Vorwoche könnte eine bärische Flagge abgeschlossen worden sein, der nun eine weitere Abwärtswelle folgen könne. Im bärischen Verlaufsszenario komme es heute zum Handelsbeginn zu einer Erholung bis 12.020 - 12.040 und anschließend zu einem Abverkauf unter 11.940. Bei 11.830 bis 11.855 liege dann die entscheidende Auffangzone, deren Bruch ein Verkaufssignal mit Zielen bei 11.815 und 11.430 bis 11.480 liefern würde. In diesem Bereich liege auch die langfristige Aufwärtstrendlinie. Gelinge den Bullen hingegen eine nachhaltige Rückkehr über 12.050, seien wieder steigende Kurse bis 12.160 - 12.200 und darüber hinaus ggf. 12.320 - 12.350 Punkte möglich. (03.04.2018/ac/a/m)