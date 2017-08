Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rebound vom Vortag konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht an diese positive Entwicklung anknüpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz des diskutierten Sprungbretts bei knapp 12.100 Punkten sei es dem Aktienbarometer verwehrt geblieben, die nächsten Widerstände in Form der Tiefpunkte vom 6. Juli und 30. Juni (12.316/19 Punkte) zurückzuerobern. Deshalb möchten die Analysten an dieser Stelle die kurzfristige Einschätzung Etablierung einer soliden Unterstützung bei 12.099/91 Punkten von den längerfristigen Perspektiven der deutschen Standardwerte abgrenzen. Schließlich hätten sich die übergeordneten Aussichten für den deutschen Aktienmarkt zuletzt durchaus verschlechtert.



Aus charttechnischer Sicht lasse sich dies vor allem am Rebreak des alten Rekordstandes vom April 2015 bei 12.391 Punkten sowie am Bruch des steilen Aufwärtstrends seit Sommer 2016 (auf Wochenbasis akt. bei 12.408 Punkten) festmachen. Deshalb sei es für die Aktienmarktbullen so wichtig, die genannten Hürden zurückzuerobern bzw. noch besser, den seit dem bisherigen Allzeithoch bei 12.952 Punkten bestehenden Korrekturtrend (auf Tagesbasis aktuell bei 12.467 Punkten) aus dem Weg zu räumen. Selbstredend, dass der DAX dabei die jüngste Unterstützung bei knapp 12.100 Punkten nicht mehr unterschreiten sollte. (03.08.2017/ac/a/m)