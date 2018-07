Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatten wir zuletzt immer wieder die Bedeutung der Widerstandszone aus dem ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.726 Punkten), der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.770 Punkten) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke von Mitte Juni (obere Gapkante bei 12.784 Punkten) betont, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt



Diesem Barrierenbündel habe das Aktienbarometer gestern Tribut zollen müssen und dabei auch das am Vortag gerissene Aufwärtsgap geschlossen. Der Faktor "Saisonalität" erschwere einen Sprung über die eingangs erwähnten Hürden zusätzlich. Die seinerzeit herausgearbeiteten Ergebnisse würden hervorragend zu den beiden bekanntesten Zyklen überhaupt passen: dem Dekaden- und dem US-Präsidentschaftszyklus. Während ersterer über die Sommermonate im durchschnittlichen Verlauf des "8er-Jahres" lediglich eine Seitwärtsentwicklung unterstelle, lege der US-Wahlzyklus sogar eine volatilere Entwicklung nahe. Von Ende August bis Ende September müsse hier sogar von einem korrektiven Bewegungsimpuls ausgegangen werden. Per Saldo dürften die Bäume am Aktienmarkt in den kommenden Wochen nicht in den Himmel wachsen. Ein Grund mehr, einen Spurt über die o. g. DAX-Widerstände - trotz einer heute freundlichen Eröffnung - abzuwarten. (26.07.2018/ac/a/m)