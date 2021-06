Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einerseits war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt mehrfach in der Lage, neue Rekordmarken zu markieren, andererseits wurden diese von verschiedenen, aus technischer Sicht nicht idealtypischen Entwicklungen bei den Indikatoren begleitet, so die Analysten der Helaba.



Zu nennen seien beispielsweise negative Divergenzen, eine zu geringe Trendintensität sowie teils deutlich unter dem Durchschnitt liegende Handelsumsätze. Derartiges werde in der Regel als Warnsignal für eine zunehmend wahrscheinlich werdende Korrekturbewegung verstanden. Dazu passend stelle sich die Nachrichtenlage dar. Wie bekannt geworden sei, würden gleich drei Unternehmen (About you, Bike24 und Cherry) an die Börse streben. Alle drei könnten zweifellos als Pandemiegewinner bezeichnet werden. Mit dem gewählten Zeitpunkt der IPOs werde versucht, den herrschenden Rückenwind umzumünzen, sicherlich aber auch, um von der derzeit guten Börsenstimmung zu profitieren, bevor diese möglicherweise ins Gegenteil kippe. Heute werde der DAX etwas fester in den Handel starten. Im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung würden sich die Anleger mit Engagements wohl zurückhalten.



Wie es scheine, könnten sich die verschiedenen, charttechnischen Warnhinweise als zutreffend herauskristallisieren. Der DAX habe auf kurzfristiger Zeitebene damit begonnen, eine Wendeformation auszubilden. Zudem seien gestern die Supportmarke bei 15.667 unterschritten worden und auch der ADX sei weiterhin rückläufig. Dies alles stelle zunächst eine Momentaufnahme dar. Einen nachhaltigen Charakter bekomme die Konstellation aber erst, sofern die 21-Tagelinie (15.440) auf Schlusskursbasis unterschritten werde. (10.06.2021/ac/a/m)

