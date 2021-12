Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte seit dem Verlaufstief an der steigenden Unterstützungslinie im Bereich von 15.060 Punkten kräftig ansteigen und ohne echte Korrektur bis auf 15.974 Punkte hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



In der Folge sei der DAX wieder abgesackt und am Vortag mit einer bearishen Tageskerze bei 15.852 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit habe der DAX den ehemaligen Widerstandsbereich um 15.800 bis 15.850 Punkte erreicht, der nun zur Unterstützung gedreht sei. Solange der DAX aber über dem 10er- und 50er-EMA notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Dabei sei es am Vortag auch zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA gekommen, was auf weiter steigende Kurse im DAX hindeute.



Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings sei der DAX nach dem vorherigen starken Kursanstieg auch überkauft und könnte vor einem weiteren Rücklauf stehen. Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und bestätige die lange schwarze Tageskerze. Die nächste Anlaufmarke auf der Unterseite wäre dann der Bereich um 15.800 Punkte. Gehe es weiter tiefer, wären der 50er- und 10er-EMA im Tageschart die nächsten Anlaufmarken. Darunter würde sich die Lage für den DAX weiter eintrüben und ein Rücklauf bis zur steigenden Unterstützungslinie im Bereich von aktuell 15.100 Punkten wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Der DAX könne nach dem Rücksetzer vom Vortag direkt weiter zulegen und Kurs auf die Marke von 16.000 Punkten nehmen. Gelinge hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Allzeithoch bei 16.290 Punkten zu rechnen. In diesem Bereich verlaufe der Fibonacci-Fächer im Monatschart, der als Anlaufmarke im großen Bild diene. (30.12.2021/ac/a/m)



