Ausblick: Der DAX befinde sich in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Im Fokus stehe nun der 10er EMA.



Die Long-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsbewegung der beiden Vortage fort und gebe bis zum 10er EMA im Tageschart ab. Der 10er EMA gelte als Indikator für die weitere kurzfristige Richtung. Könne sich der DAX weitgehend über dem 10er EMA halten, wäre mit einem erneuten Anstieg bis zum 50er EMA und zum Verlaufshoch bei 15.834 Punkten zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre dann das noch offene Gap bei 15.865 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX gebe weiter nach und durchbreche auch den 10er EMA im Tageschart nach unten. In diesem Fall könnte das noch offene Gap bei 15.415 Punkten vom 6. Dezember die nächste Anlaufmarke sein. Darunter wäre mit einem Kursrücklauf zum 200er EMA zu rechnen. Darunter wäre die runde Marke von 15.000 Punkten das nächste Kurs. (10.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Abprall am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart in einer Abwärtsbewegung und hat dabei im bisherigen Verlaufstief 15.015 Punkte erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der Index um den 200er EMA im Tageschart seitwärts gependelt und habe hier einen Boden bilden können. Von hier sei dem DAX dann eine neue Aufwärtsbewegung gelungen, wobei der 10er EMA per Gap-Up übersprungen worden sei und damit Stärke gezeigt worden sei. Im weiteren Kursverlauf habe der DAX auch den 50er EMA übersteigen und im Verlaufshoch bis 15.834 Punkte ansteigen können. Sodann sei eine Abwärtskorrektur gestartet, die sich bisher aber noch über dem 10er EMA im Tageschart habe halten können.