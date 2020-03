Der MDAX der mittelgroßen Werte sei zur Wochenmitte um 4,8 Prozent auf 21.140,62 Zähler gestiegen. Der EURO STOXX 50 als Leitindex der Eurozone habe 3,4 Prozent gewonnen.



Nach langen Verhandlungen hätten sich das Weiße Haus und die Demokraten nun auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, habe angekündigt, das Gesetz über das Hilfspaket werde noch am Mittwoch verabschiedet. Die Erwartung und Hoffnung an den Börsen auf eben dieses politische Signal habe am Vortag die Kurse bereits nach oben getrieben: Der DAX habe mit einer Rally von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte hingelegt. Der Dow in New York habe mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt.



Konjunktursensible Werte aus dem Automobil- und Halbleitersektor würden besonders kräftig zulegen. Infineon verteuere sich um mehr als neun Prozent, Volkswagen und Daimler würden jeweils um die sieben Prozent gewinnen. Zudem hätten die Anteile des Sportartikelherstellers adidas mit plus sieben Prozent auf die jüngsten Zahlen von Nike reagiert. Der US-Wettbewerber habe im vergangenen Geschäftsquartal trotz erster Belastungen durch die Coronavirus-Krise deutlich mehr Umsatz gemacht. E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) klettere nach der Zahlenvorlage um gut elf Prozent nach oben und sei damit der stärkste Wert im DAX.



Die Rückeroberung der 10.000-Punkte-Marke sei ein erstes sehr starkes Signal. Es gelte nun, diese Marke zu verteidigen.



Mit Material von dpa-AFX (25.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - So schnell kann's gehen: Der DAX hat am Mittwoch die runde Marke von 10.000 Punkten zurückerobert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Zuletzt habe der Leitindex 3,5 Prozent auf 10.042,32 Punkte gewonnen. Gemessen an dem Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief bei 8.255 Punkten seit dem Beginn des Corona-Crashs vor viereinhalb Wochen habe sich das Barometer inzwischen um fast 22 Prozent erholt.Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise treibe die Kurse weiter hoch. Im DAX habe sich inzwischen ein Boden herausgebildet, der am Vortag seinen Abschluss gefunden haben könnte, habe der Anlagestratege und charttechnische Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank geschrieben. Damit helle sich die Lage am Markt etwas auf.