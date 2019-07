Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn recht lustlos präsentierte, überwog gestern der Abgabedruck, so die Analysten der Helaba.Zudem habe die Frage im Raum gestanden, wie die FED angesichts des zuletzt robusten Arbeitsmarktes agieren werde. Fraglich scheine, ob bereits auf der nächsten FOMC-Sitzung Ende dieses Monats das Leitzinsband reduziert werde. Am Markt rechne man fest damit, ein großer Schritt von 50 Basispunkten werde inzwischen aber nicht mehr eingepreist. Heute und morgen finde die Anhörung von FED-Chef Powell vor dem US-Kongress statt. Möglich sei, dass seine Äußerungen eine weitere Korrektur der Zinserwartungen nach sich ziehen würden. Darüber hinaus würden auch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Fokus bleiben. Jüngst sei bekannt geworden, dass ein Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden die USA gewarnt habe, dass ihre Militärstützpunkte in der Region und ihre Flugzeugträger im Golf in der Reichweite iranischer Raketen lägen. Die USA hätten indes weitere Sanktionen verhängt.An dieser Stelle sei zuletzt auf die das Jahreshoch des DAX begleitenden, negativen Divergenzen hingewiesen worden. Diese würden klassisch als Warnhinweis auf eine nicht mehr idealtypische, charttechnische Konstellation verstanden. Aktuell könnten sich diese Hinweise als richtig erweisen. Insbesondere nachdem gestern mit der Eröffnungslücke ein sogenanntes "Island Reversal" komplettiert worden sei. Auf Wochenbasis stehe eine Bestätigung für eine ebenfalls mögliche Wendeformation (letzte Woche sei ein "Hanging Man" geformt worden) noch aus. Aktuell wackle der tertiäre Trend, die zur Beurteilung herangezogene 21-Tagelinie (12.343) sei gestern bereits in den Fokus genommen worden. Bei Betrachtung verschiedener Strukturparameter der DAX-Werte würden dort die sich beim Index abzeichnenden Schwächen zunehmend sichtbar. Lediglich fünf der Anteilsscheine befänden sich in der Nähe ihres 52-Wochenhochs, nur noch 16 (vs. 24 am Vortag) würden einen positiven DMI aufweisen, 15 würden oberhalb der 200-Tagelinie und 17 über dem 50-Tagedurchschnitt notieren. (10.07.2019/ac/a/m)