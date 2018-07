Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die bereits Ende der vergangenen Woche etablierte, schwächere Tendenz des DAX setzte sich auch am Montag weitestgehend fort, so die Analysten der Helaba.CharttechnikGestern sei der DAX den zweiten Tag in Folge auf die 144er Regression (12.488) aufgesetzt, um anschließend nach oben wegzudrehen. Damit sei auch ein Rutsch unter die 100-Tageslinie (12.535) auf Schlusskursbasis und eine neuerliche Annäherung an den 21-Tagesdurchschnitt (12.456) vermieden. Hingegen sei es nicht gelungen, den 200-Tage-EMA (12.595) zurückzuerobern. Ein entsprechender Versuch werde heute erneut unternommen. Sollte dieser erfolgreich sein, würden die Widerstände in Form des 144-Tagesdurchschnitts (12.647), einer Strukturmarke (12.661) und bestenfalls der 55-Tageslinie (12.710) in den Fokus rücken. Der Vollständigkeit halber sei auch die bei 12.773 Zählern verlaufende 200-Tageslinie (SMA) erwähnt. Spannend werde es in den kommenden Tagen, da morgen ein Preis- und Zeitzyklus ende. (24.07.2018/ac/a/m)