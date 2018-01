Dazu scheine auch die Entwicklung beim Gold zu passen. Zuletzt habe sich das Open Interest beim Gold-Future um knapp 10% erhöht, die Netto-Long-Positionen seien gar um 20% ausgeweitet worden.



Charttechnik



Insgesamt gebe es wenig neue Erkenntnisse bei der technischen Beurteilung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Weiterhin notiere der deutsche Leitindex komfortabel oberhalb der 21- und 55-Tage-Linien. Auch sei es dem DAX gelungen, sich ein Stück weit von der wichtigen 144er-Regression (13.257) nach oben abzusetzen, im Fall der Begrenzung des Price-Range-Channels (13.356) sei dies allerdings nicht der Fall gewesen. Angesichts der Nachhaltigkeit der Kanal-Begrenzungen (der letzte Abwärtsimpuls habe exakt im Bereich des unteren Bandes gestoppt und dann nach oben gedreht) sei es noch keine ausgemachte Sache, dass in Kürze neue Rekordmarken (wie derzeit häufig in den Medien propagiert) markiert würden. (09.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz erneuter Kursgewinne kann das gestrige Handelsgeschehen an der deutschen Börse als uninspiriert beschrieben werden, so die Analysten der Helaba.Insbesondere die Tatsache, dass es nach den Kursgewinnen zu Beginn des Handels im weiteren Verlauf langsam aber sukzessive nach unten gegangen sei, untermauere diesen Eindruck. Gleichzeitig habe eine stetig ansteigende Vola beobachtet werden können, was dafür spreche, dass ein Teil der Marktteilnehmer das verbleibende Kurspotenzial in Relation zu den möglichen Risiken als zu gering einschätze und entsprechend Risikoavers agiere.