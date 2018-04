Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während der vergangenen Tage hatte sich bereits abgezeichnet, dass einerseits positive Impulse fehlen und andererseits der Abgabedruck sukzessive zunimmt, so die Analysten der Helaba. DAX mehrfach mit dem Versuch gescheitert sei, die Widerstandszone im Bereich von 12.614/12.664 nach oben aufzulösen. Man sei geneigt, den nun laufenden Rücksetzer als Folgerichtig zu beschreiben. Die sich oberhalb der 3%-Marke etablierende zehnjährige US-Rendite, steigende Ölpreise, zunehmend Sorgen um die Bewertungsniveaus, insbesondere im Technologiesektor und eine wieder spürbar zunehmende Risikoaversion (der V-DAX sei von 15,05 am Vortag auf 16,49 geklettert und habe damit auch die 200-Tageslinie zurückerobert) hätten ein Übriges zur vermeintlichen Neubewertung der Rahmenbedingungen beigetragen. Auch heute würden in den USA weitere Quartalsberichte veröffentlicht.CharttechnikTrotz relativ langer Lunten an den Kerzen der letzten drei Handelstage, halte sich das Aufwärts-Momentum in Grenzen. Zudem sei gestern eine Reihe von wichtigen Supports wie beispielsweise eine Strukturmarke (12.482) und ein Multi Average (12.455) auf Schlusskursbasis unterschritten worden. Hingegen hätten die 21- und 55-Tageslinie (12.301/12.304) ebenso als Unterstützung wie die Strukturprojektionen bei 12.377/12.399 Punkten gewirkt. Auch die Mittellinie verschiedener Channels (12.417) sollte nicht unerwähnt bleiben, da letztgenannte Marken auch für den weiteren Verlauf von Bedeutung sein würden. Sollten diese durchbrochen werden, würden erste Zielmarken bei 12.265, 12.249, 12.194, 12.183, 12.127 und 12.061 Punkten relevant. Auf der Oberseite wirke der 200-Tage-EMA (12.523) als Widerstand. (26.04.2018/ac/a/m)