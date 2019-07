Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einmal mehr präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn lustlos, so die Analysten der Helaba. WKN A0DMX9 ) sei leicht von 13,39 auf 13,42 geklettert. Damit einhergehend bestehe die Gefahr, dass sich ein zum Verlauf im April ähnliches Szenario wiederhole. Damals habe der VDAX unterhalb der 13er Marke eine fulminante Aufwärts-Impulsbewegung gestartet.Wenig Neues gebe es von den mehrfach vorhandenen Handelsstreitigkeiten (USA/China, USA/EU und Japan/Südkorea) zu berichten. Hingegen könnte der Iran-Konflikt eskalieren. Am Wochenende habe der Iran bereits angekündigt, seine Urananreicherung zu erhöhen. Mittlerweile habe die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) eine erneute Verletzung der Auflagen des Atomabkommens durch den Iran bestätigt. Der Chef der IAEA habe den Gouverneursrat der UN-Behörde am Montag informiert, dass das Land ihr Uran höher als die erlaubten 3,67 Prozent angereichert habe. US-Vizepräsident Mike Pence habe deutlich gemacht, dass der Iran die amerikanische Zurückhaltung nicht mit einem Mangel an amerikanischer Entschlossenheit verwechseln solle.Umso länger der DAX nicht in der Lage sei, das Verlaufshoch bei 12.656 Zählern herauszunehmen, umso unwahrscheinlicher werde dieses Vorhaben. Gleichzeitig drohe die Komplettierung einer oberen Umkehrformation. Diese könnte insbesondere auf Wochenbasis einen ausgeprägten und damit nachhaltigen Charakter annehmen. Für eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit einer solchen müsste der DAX die laufende Woche mit einem (deutlichen) Abschlag beenden. Auf Tagesbasis ist der DAX unter die obere Begrenzung des Time Series Forecast-Channels der Analysten der Helaba abgerutscht. Im Zuge dessen komme es häufig im Sinne einer "Mean Reversion" zu einem Test der Mittellinie des Kanals. Diese sei aktuell bei 12.449 Zählern zu finden. Aus charttechnischer Sicht würde sich das Bild jedoch erst mit einem Unterschreiten der massiven Unterstützungs-Marke bei 12.330 Punkten deutlich eintrüben. (09.07.2019/ac/a/m)