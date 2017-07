Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausflug des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über die 12.500er-Marke war nur von kurzer Dauer, so die Analysten der Helaba.



Der auf das Tageshoch von 12.539 Zählern zügig vollzogene Rücksetzer unterstreiche einmal mehr, die zu bemängelnde und zu schwach ausgeprägte Bewegungsdynamik. In der Regel werde unterstellt, dass ein Ausbruch auf der Oberseite umso unwahrscheinlicher werde, umso länger eine Situation, wie beschrieben, anhalte. Für Verunsicherung würden weiterhin die geopolitischen Einflussfaktoren (Stichwort Nordkorea), der schwache Ölpreis, Zinsspekulationen und die Diskussion über die erreichten Bewertungsniveaus sorgen, um nur einige zu nennen.



Heute ende ein rund zwei Monate andauernder Preis- und Zeitzyklus. Es werde spannend zu sehen sein, inwieweit es in den kommenden Tagen Hinweise auf die nächste, deutliche Impulsbewegung geben werde. Welche Bedeutung aus der Marktstruktur abgeleitete Kurs- und Zeitniveaus hätten, könne beispielsweise an der Marke von 12.482 Zählern abgelesen werden. Die letzten Handelstage würden deutlich zeigen wie umkämpft diese sei. Aktuell würden eine Reihe von Indikatoren nach unten zeigen oder seien bestenfalls neutral zu bewerten. Für Kopfzerbrechen würden immer wieder die relativ schwachen Momentumwerte sorgen. Zudem würden sich weitere Schwächeanzeichen herauskristallisieren. Noch sei der DAX auf der Unterseite relativ gut unterstützt. In der Zone von 12.364/12.265 finde sich gleich eine ganze Reihe markanter Supports. (12.07.2017/ac/a/m)