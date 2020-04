Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich am Donnerstag trotz negativer Vorgaben von der Wall Street behaupten und insbesondere die Unterstützungszone von 9.550/9.513/9.506/9.501 behaupten, berichten die Analysten der Helaba. VDAX fortgesetzt habe. Nachrichtenseitig würden wenig überraschend die negativen Meldungen überwiegen. So drohe Deutschland laut Wirtschaftsminister Altmaier wegen der Corona-Pandemie die schwerste Rezession der Nachkriegszeit. In den USA sei die Arbeitsmarktlage als katastrophal zu bezeichnen. Dort breite sich das Virus mit hoher Geschwindigkeit weiter aus. Mittlerweile seien dort mehr als 200.000 Menschen infiziert. In Spanien sei die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 300.000 auf über 3,5 Millionen geklettert. Der europäische Einzelhandel habe einen düsteren Ausblick gezeichnet.Seitens der EZB sei zu hören gewesen, dass die Überprüfung der geldpolitischen Strategie bis Mitte 2021 verlängert werde. Auch unternehmensseitig komme es zu weiteren Eintrübungen. Beispielsweise verhandle die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) laut Insidern mit der Bundesregierung nicht nur über Finanzhilfen in Form von Krediten, sondern auch über eine Staatsbeteiligung. Dabei könnte es um mehrere Milliarden Euro gehen. In Italien wolle man Sondervollmachten nutzen, um in der Krise strategisch wichtige Unternehmen zu schützen. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern (bezogen auf den Gesamtmarkt) sei mit 433/402 ausgewogen ausgefallen. Heute werde der DAX schwächer in den Handel starten. Am Nachmittag stehe eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.Der DAX sei zuletzt mehrfach mit den Versuchen gescheitert, nach oben auszubrechen. Dabei hätten sich eine Strukturprojektion (10.021), ein Retracement (9.962) sowie der Richtung Süden tendierende 55er Moving Average Adaptive (9.961) als unüberwindbar herausgestellt. Der im Anschluss ausgebildete Long Legged Doji, ein Kreisel sowie ein weiterer Doji hätten nahezu idealtypisch mit einer Abwärtsstrukturprojektion korrespondiert. Erwähnenswert sei auch, dass der DAX gestern sein Tagestief nahezu exakt auf dem Niveau des 13er Fractal Average (9.347) ausgebildet habe. Diese Auflistung verdeutliche einmal mehr, wie wertvoll die von der Marktstruktur abgeleiteten Marken seien. Die untere Begrenzung der Konsolidierung bei 9.420 Zählern sei nur intraday unterschritten worden und hat somit weiterhin Bestand. Auch die viel umkämpften Levels bei 9.550/9.513/9.506/9.501 hätten letztendlich verteidigt werden können. Weitere Unterstützungen würden sich bei 9.377, 9.347, 9.239 und 9.168 Punkten definieren lassen. (03.04.2020/ac/a/m)