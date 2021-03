Ausblick: Die Rally beim DAX könnte in Kürze in eine neue Runde gehen. Kurzfristig wäre allerdings mit einer mehrtägigen Korrekturphase zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Sollte der DAX jetzt zunächst unter dem anvisierten Kurszielbei 14.720 Punkten verbleiben, könnte es bei einem Bruch des Freitagstiefs bei 14.563 Punkten zu einer Fortsetzung der kleinen Korrektur bis zur Unterstützung bei 14.409 Punkten kommen. Dort könnte der Index wieder nach Norden abdrehen und das Hoch bei 14.804 Punkten attackieren. Sollte der DAX auch über diese Marke ausbrechen, lägen die nächsten Ziele bei 14.890 und 14.975 Punkten.



Die Short-Szenarien: Bis an die 14.409 Punkte-Marke könnte der Index zurücksetzen, ohne den Aufwärtstrend auch nur im Geringsten zu gefährden. Darunter wäre allerdings das erste Shortsignal aktiviert und zunächst ein Einbruch auf die alten Höchststände bei 14.197 und 14.131Punkten zu erwarten. Hier sollte der Index die Rally reaktivieren. Darunter käme es aber zu einer weiteren Verkaufswelle, die sogar schon bis 13.795 und 13.673 Punkte führen könnte. (22.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über die vorherigen Rekordmarken bei 14.131 und 14.197 Punkten setzte sich ein Anstieg beim DAX in den beiden vergangenen Wochen fort, der bei 13.673 Punkten seinen Ausgang genommen hatte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon in der Vorwoche habe der Index das anvisierte Aufwärtskursziel bei 14.470 Punkten erreicht und das Rekordhoch zunächst auf 14.595 Punkte schrauben können. Nach einer kurzen Seitwärtsphase habe sich der Anstieg auch in den vergangenen Tagen fortgesetzt und am Donnerstag in der Spitze 14.804 Punkte erreicht. Am Freitag sei der letzte Teil des Anstiegs korrigiert worden, jedoch schon nach dem Schluss des Gaps vom Donnerstag wieder der Weg nach Norden eingeschlagen.