Ausblick: Auf dem jetzigen Niveau sei ein Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären in Form einer volatilen Seitwärtsphase zu erwarten. Sollte die Verkäuferseite diesen Ringkampf für sich entscheiden, wäre eine mehrwöchige Korrektur die Folge.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.390 Punkten könnte eine Korrektur in den kommenden Tagen an die Unterstützung bei 12.200 Punkten zurückführen. Dort wäre ein weiterer Anstieg möglich. Werde die Haltemarke dagegen unterschritten, dürfte ein Rückfall unter die 12.104 Punkte-Marke an die Unterstützung bei 12.029 Punkten die Bullen unter Druck setzen. Sollte sich der DAX dort nicht wieder nach Norden orientieren, stünden weitere Verluste bis 11.865 und 11.726 Punkte auf der Agenda. Auf diesem Niveau könnte allerdings der nächste mittelfristige Aufwärtsschub starten.



Die Long-Szenarien: Im Bereich von 12.456 bis 12.480 Punkten habe der DAX eine Vielzahl von kleineren und auch übergeordneten Kurszielen vor Augen. Entsprechend wäre erst bei einem dynamischen Anstieg über 12.480 Punkte mit einer Ausdehnung der Rally zu rechnen. In diesem Fall könnte der Index allerdings zügig bis 12.597 Punkte klettern. Selbst ein Anstieg bis 12.700 Punkte wäre in diesem Fall möglich. (06.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag war es soweit: Der DAX eröffnete knapp unter der 12.390 Punkte-Marke und zog im Tagesverlauf über den Widerstand an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Nachmittag hätten positive US-Arbeitsmarktdaten für einen Kurssprung an den anvisierten Widerstandsbereich um 12.456 Punkte gesorgt. Anschließend habe der Index jedoch von der erreichten Unterseite einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie zurückgesetzt und sei unter die 12.390 Punkte-Marke gefallen. Formal habe der Index damit ein wichtiges Kursziel erreicht und die im Dezember begonnene Erholungsrally in eine Entscheidungsphase geführt.