Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vorgaben aus den USA hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern gut verdaut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am ehesten lasse sich diese Aussage an der Lunte der gestrigen Tageskerze und einem Schlusskurs im oberen Drittel der gestrigen Handelsspanne festmachen. Dennoch sei der erste Erholungsimpuls seit dem zyklischen Tief bei 12.003 Punkten in den letzten Tagen ins Stocken geraten. Mit Blick auf den Stundenchart schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer seitlichen Schiebezone nieder. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Spurt über die jüngsten Verlaufshochs bei 12.480/505 Punkten, der das beschriebene Konsolidierungsmuster nach oben auflösen würde, als Einstiegssignalgeber definieren. Aus der Höhe der Formation lasse sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 200 Punkten ableiten. Dieses Kurspotenzial reiche also aus, um die Schlüsselzone bei 12.750 Punkten wieder ins Blickfeld zu rücken. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau bilde die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.742 Punkten) im Zusammenspiel mit dem Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte) und dem Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) das charttechnisch entscheidende Barrierenbündel. (23.02.2018/ac/a/m)