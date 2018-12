Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen einer technischen Reaktion vollzog der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine Erholung, berichten die Analysten der Helaba.



Die Möglichkeit dafür habe sich bereits über vorhandene, positive Divergenzen sowie auf Basis der überverkauften Konstellation abgezeichnet. Als hilfreich habe sich auch der Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen im Dezember, sowie neue Entwicklungen im Hinblick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China erwiesen. Ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Mnuchin, dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer und dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He habe Hoffnungen auf Fortschritte geschürt. Von chinesischer Seite seien wieder fallende Zölle auf US-Autos in Aussicht gestellt worden. Diese sollten von derzeit 40 auf 15 Prozent reduziert werden, sei zu hören gewesen. Allerdings habe die Vergangenheit gezeigt, dass man mit dem Verteilen von Vorschusslorbeeren im Zusammenhang mit dem Handelsstreit vorsichtig sein müsse. Neue Nachrichten im Hinblick auf den Brexit (die Parlamentsabstimmung solle nun vor dem 21. Januar abgehalten werden) hätten gestern im Gegensatz zum Vortag, eine untergeordnete Rolle an den Märkten gespielt.



Das Tages- bzw. das neue Verlaufstief am Montag seien exakt auf dem 300%-Fibonacci-Expansionslevel (10.580) ausgebildet worden, bevor ein Rebound eingeleitet worden sei. Dieser habe dafür gesorgt, dass an der Wochenkerze, Stand jetzt, eine lange Lunte ausgebildet und der Wiedereintritt in den 55-Wochen-Regressionskanal (10.696) vollzogen worden sei. Damit steige die Chance, dass die Widerstände bei 10.874, 10.901 (Gann-Linie) 10.959 (Kalman Filter) und möglicherweise bei 11.009 Punkten einem Test unterzogen würden. Spannend stelle sich das Bild auch beim DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) auf Monatsbasis dar. Das Tief vom Montag sei knapp unterhalb der Ichimoku-Wolke (4.969) sowie exakt auf dem Niveau einer Strukturprojektion (4.874) ausgebildet worden. Ein weiterer Support sei zudem bei 4.915 Punkten zu finden. Diese Marken gelte es im Blick zu behalten, da ein Durchbruch zu einer erneuten Beschleunigung des Abwärtstrends führen würde. (12.12.2018/ac/a/m)