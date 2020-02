Der Chef von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Oliver Zipse, habe gesagt, dass sein Unternehmen den Kohlendioxidausstoß in diesem Jahr um 20 Prozent reduzieren werde. Zwei Drittel der Reduktionen würden durch die Entwicklung von Elektroautos erreicht, während der verbleibende Teil durch Verbesserungen an den Verbrennungsmotoren erreicht werden solle. Der Vorstand habe auch gesagt, dass BMW am 17. Februar die Fabriken in China wiedereröffnen werde.



Der Aktienkurs der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) sei gestern deutlich gestiegen, nachdem der US-Richter die Fusion von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) - die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) - und Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) genehmigt habe.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe ein Urteil gewonnen, das den ehemaligen FBI-Direktor Louis Freeh daran hindere, als Experte im US-Dieselbetrugsprozess auszusagen. In seinem Expertenbericht habe Freeh erklärt, dass das US-Justizministerium eine Geldstrafe zwischen 34 und 68 Mrd. USD statt 2,8 Mrd. USD verhängen sollte.



Der Vorstand der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) werde morgen darüber entscheiden, ob der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Theodor Weimer verlängert werde oder nicht.



Analystenreaktionen



- Bernstein bewertet die Aktie von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit "outperform" (Kursziel: 53,30 EUR).

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien erfreuen sich weiterhin einer starken Aufwärtsdynamik und eröffneten heute erneut mit höheren Kursen, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 13.700 Punkten durchbrochen. Automobilhersteller und Bergbauunternehmen seien in Europa führend, während die Werte aus dem Bereich Versorgung und Gesundheit outperformen würden.Der DAX habe dank des anhaltenden Optimismus an den globalen Aktienmärkten ein neues Allzeithoch erreichen können. Der Index habe heute zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 13.700 Punkten überschritten. Die Aufwärtsbewegung sei jedoch in der Nähe der Fibonacci-Projektion von 161,8% der am 6. Februar begonnenen Abwärtskorrektur gestoppt worden. Das Niveau stimme mehr oder weniger mit den oben erwähnten 13.700 Punkten überein, was die Bedeutung dieses Widerstands verstärke. Im Falle eines Rückgangs könne die nächste Unterstützung bei 13.650 Punkten gefunden werden.