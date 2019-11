Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich gestern im Hoch bei 13.308, also am Hoch vom 07.11.19, scheiterte dort jedoch erneut, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Genauso sei es vorgesehen gewesen. "...DAX-Zielzone des Tages: 13.305/13.316. Bei ca. 13.305/13.316 dürfte es heute schwer werden, weiterzukommen...".



Der Kanal der letzten elf Monate sei ausgereizt. Der DAX beginne heute schwächer, ca. 50 Punkte tiefer (bei 13.233). Der Bereich 13.245/13.250 sei heute eine Widerstandszone. Bleibe der DAX per Stundenschluss unter 13.250, gehe es früher oder später abwärts bis 13.175 und ggf. schon zu 13.125/13.115. Steige der DAX über 13.250, so könne er 13.300/13.315 (Vorgängerhochs und große Kanalbegrenzung) erreichen. Unterhalb von 13.100 gäbe es Verkaufssignale für das Ziel 13.000/12.990. (13.11.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >