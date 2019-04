Vorbörslich sehe man den DAX bei 11.692 Punkten und damit etwa auf dem Niveau des Vortages.



Gestern habe es zeitweise nach einem Sprung über das Zwischenhoch bei 12.677 Punkten und der 200-Tage-Durchschnittslinie bei 11.683 Zählern ausgesehen. Am Ende der Handelssitzung habe der genannte Kreuzwiderstand nicht überwunden werden können. Erst bei einem Schlusskurs darüber könnten die beiden waagerechten Trendlinien bei 11.800/11.840 Punkten erneut ins Visier der Bullen geraten.



Gen Süden sichere der zurückeroberte kurzfristige Aufwärtstrend bei aktuell 11.612 Zählern ab. Darunter sollte es nach Möglichkeit nicht gehen. Ansonsten drohe ein neuerlicher Test der Trendgeraden bei 11.420 Punkten.



Der Ölpreis der Sorte WTI habe das 50,0%-Fibonacci-Level bei 59,62 USD mittlerweile zurückgewinnen können. Zudem sei gestern der Sprung über die einfache 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 61,46 USD gelungen. Die nächste Hürde liege nun bei 62,03 USD in Form der waagerechten Trendlinie.



Das erwähnte Fibonacci-Retracement bei 59,62 USD diene dem schwarzen Gold nun als Unterstützung. Zusätzlich Rückendeckung gebe es von der Oberseite der Schiebezone bei 57,86/58,01 USD. (02.04.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt machte das unschöne R-Wort an den Finanzmärkten die Runde, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Die Angst vor einer Rezession sei förmlich spürbar gewesen. Doch dank guter Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte seien diese Sorgen vorerst verschwunden. Zumal der Brexit und der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking zurzeit keine Rolle spielen würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe erneut die viel beobachtete 200-Tage-Linie erreicht. Die Glättungslinie zeige jedoch weiterhin nach unten. Erst kürzlich sei es nach einem nur kurzen Ausflug über den erwähnten gleitenden Durchschnitt zu einem deutlichen Kursrückgang gekommen.