Novartis habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erlöse aufgrund der starken Performance bei Innovative Medicines um 6% auf 51,53 Mrd. USD gesteigert. Dabei habe das operative Konzernergebnis um 8% auf 16,6 Mrd. USD zugelegt. Der Gewinn sei, dank des milliardenschweren Verkaufs von Roche-Aktien (14,6 Mrd. USD), auf 24,02 Mrd. USD gesprungen.



Von Meta (ehemals Facebook) (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) seien gedämpfte Wachstumsaussichten gekommen. Nach einem kräftigen Zuwachs zum Jahresende rechne Meta für Januar bis März mit einem Umsatzplus von 3 bis 11%. Analysten hätten jedoch mehr erwartet: Die Aktien hätten im nachbörslichen Handel mehr als 18% verloren.



Neue Inflationsdaten aus dem Währungsraum hätten für Unterstützung beim Euro gesorgt. 1,13 USD seien locker übersprungen worden.



Die OPEC+ habe gestern beschlossen, die Ölproduktion ab Anfang März um weitere 400k b/d auszuweiten. Der Schritt sei erwartet worden, dennoch sei der Preis für das Fass Brent kurz auf 93 USD/b gestiegen. Da Öl inzwischen so teuer sei wie seit 2014 nicht mehr und so Wachstum und Preisstabilität bedrohe, sei wohl erwartet worden, dass über eine deutlichere Steigerung zumindest diskutiert werde. Der Handlungsspielraum des Kartells sei jedoch durch geopolitische Spannungen (Russland, Ukraine - Risikoaufschlag) und eigene Kapazitätsprobleme eng. Die Produktion laufe den nominell verkündeten Zielen deutlich hinterher. Entsprechend richte sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die tatsächlich verfügbaren freien Kapazitäten. (03.02.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Überwiegend solide Quartalsberichte der Unternehmen und nachlassende Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA ließen den deutschen Aktienmarkt den dritten Tag in Folge im Plus schließen, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Ausnahme: Dem DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , -0,04%) sei kurz vor Handelsschluss die Puste ausgegangen. Der MDAX sei um +0,89% gestiegen. Alphabet und der Chipfirma AMD hätten US-Anleger in Kauflaune versetzt. Daran hätten auch enttäuschende Konjunkturdaten nichts geändert, und die Wall Street habe den vierten Handelstag in Folge Gewinne verzeichnet. Der Dow Jones sei um +0,63%, der S&P 500 um +0,94% und der Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um +0,50% geklettert.