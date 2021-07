Ausblick: Die Abwärtsbewegung sei im DAX klar intakt, die aktuelle Aufwärtskorrektur könnte mit der Vortageskerze bereits ausgelaufen sein.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe wieder nach unten ab und falle unter den 10er und 50er EMA zurück. Damit würde direkt ein neues Schwächesignal generiert und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei 15.048 Punkten wahrscheinlich werden. Dem Abwärtstrend folgend könnte dieses Verlaufstief auch nach unten durchbrochen und dann die Unterstützung bei 14.950 Punkten angelaufen werden. Gehe es tiefer, wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 200er EMA bei 14.500 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA im Tageschart halten und damit Stärke demonstrieren. Gelinge dann auch eine Rückeroberung des steigenden Trendkanals, würde sich die Lage erneut aufhellen und ein erneuter Hochlauf bis zum Widerstandsbereich bei 15.800 Punkten wahrscheinlich werden. (23.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und verlief in den Vormonaten in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Bereich von 15.800 Punkten sei der DAX aber vom oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart blockiert worden und sei hier nicht weiter gekommen. Seit dem Allzeithoch bei 15.810 Punkten befinde sich der DAX nun auf dem Rückzug und drohe endgültig am Fibonacci-Fächer nach unten abzuprallen. Der steigende Trendkanal im Tageschart sei bereits nach unten durchbrochen und im Verlaufstief 15.048 Punkte erreicht worden. Aktuell befinde sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend und habe einen Pullback der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals durchgeführt. Dabei sei der DAX am Vortag mit einer schwachen Tageskerze leicht über dem 10er EMA aus dem Handel gegangen.