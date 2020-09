Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat ähnlich wie am Vortag seine anfänglichen Gewinne wieder abgeben müssen, konnte letztlich aber den Handelstag mit einem kleinen Plus beenden, berichten die Analysten der Helaba.



Damit zeige sich einmal mehr, dass das Potenzial nach oben ausgereizt zu sein scheine. Von einem deutlichen Anstieg der Risikoaversion könne aber keine Rede sein. Vielmehr seien die Aktienakteure auf Orientierungssuche. Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und die Schnellschätzung der EWU-Teuerung hätten keine großen Spuren hinterlassen, während der Anstieg des ISM-Industrieindex die Stimmung wieder etwas habe aufhellen können. Gewinner im DAX sei der am 24. August in den DAX aufgenommene Essenslieferant Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) gewesen. Nachdem die Anteilsscheine nach der ersten Handelswoche mehr als sechs Prozent eingebüßt hätten, hätten sie gestern um 2,2% zugelegt.



Mit datenseitigen Impulsen sei heute nicht zu rechnen und so dürfte sich die Konsolidierung des DAX unterhalb des im Juli markierten Hochs bei 13.313 Punkten fortsetzen. Am technischen Bild habe sich nichts verändert. Die Trendfolger würden derzeit keine brauchbaren Signale liefern und die Oszillatoren würden sich auf neutralem Gebiet bewegen. Der niedrige und weiter sinkende ADX weise auf die trendlose Marktverfassung hin. Insofern gelte es, einen Ausbruch nach oben oder unten abzuwarten. Entscheidend auf der Oberseite sei der bereits erwähnte Widerstand bei 13.313. Eine erste wichtige Unterstützung sei bei 12.633 zu finden. Die untere Begrenzung der seit Wochen zu beobachtenden Konsolidierung sei bei 12.253. Diese Marke sowie die 200-Tagelinie bei 12.205 seien die entscheidenden Chartpunkte auf der Unterseite. (02.09.2020/ac/a/m)

