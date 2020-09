Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allen Warnsignalen zum Trotz setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn seine zuletzt etablierte Gewinnstrecke zunächst fort, um in der Folge ein Tageshoch bei 13.339,14 Zählern zu markieren, berichten die Analysten der Helaba.Insgesamt spiele auch der am Freitag auf der Agenda stehende große Verfall an der Eurex für die Marktentwicklung eine Rolle. Häufig stelle sich das Bild im Vorfeld verzerrt dar. Weitere Belastungsfaktoren wie das Gezanke um den Brexit und die in Teilen wieder zunehmenden Corona-Neuinfektionen gelte es bei der Marktbeurteilung ebenso wie die als ambitioniert zu beschreibenden Bewertungsniveaus zu berücksichtigen.Angesichts einer Reihe potenzieller Belastungsfaktoren und eines ambitionierten Bewertungsniveaus erscheine das kurzfristige Potenzial des DAX weitgehend ausgereizt. Entsprechend nehme das Risiko auf der Unterseite zu. Die nächsten tragfähigen Supporte würden sich bei 13.140, 13.097, 13.037 und 12.913 Zählern finden. Der viel beachtete 55-Tagedurchschnitt verlaufe aktuell bei 12.852 und damit im Bereich einer Strukturmarke. (15.09.2020/ac/a/m)