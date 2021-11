An der Wall Street habe sich der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) von Beginn an recht stabil entwickelt. Über die Ziellinie sei er 0,25% höher bei 35 819,56 Punkten gegangen, habe jedoch keine Bestmarke aufstellen können. Im Wochenvergleich habe der US-Leitindex um 0,4% zugelegt und den Oktober habe er 5,8% höher beendet. Der marktbreite S&P 500 habe es am Freitag erstmals über die 4.600-Punkte-Marke geschafft. Er sei 0,19% höher bei 4605,38 Punkten über die Ziellinie gegangen.



In Asien habe die Wahlüberraschung in Japan für eine Kursfeuerwerk an der Tokioter Börse gesorgt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 2,61%auf 29 647,08 Punkte zugelegt. Japans Regierungspartei der Liberaldemokraten sei trotz Dämpfers an der Macht geblieben- das habe am Aktienmarkt für Erleichterung gesorgt. Anders habe es in China ausgesehen. Dort habe der staatliche Einkaufsmanagerindex für die großen und staatlich dominierten Industriebetrieben für Ernüchterung bei den Anlegern gesorgt.



Der Stimmungsindex sei im Oktober überraschend weiter zurückgegangen. Und auch wenn der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Indikator für kleinere und mittelgroße Unternehmen sei angezogen, zeige dies nach Experteneinschätzung wie anfällig die Erholung der chinesischen Wirtschaft sei. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasse, habe zuletzt 0,4% nachgegeben. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der Sonderverwaltungszone Hongkong sei im späten Handel rund 1% gesunken.



(Mit Material von dpa-AFX) (01.11.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte den positiven Trend der Vorwoche am Montag aufgreifen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,35% höher auf 15 744 Punkte, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Rekordhoch vom August bei 16 030 Punkten bleibe im Visier, nachdem der Dämpfer durch enttäuschende Quartalsberichte von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) am Freitag bei 15 500 Punkten schnell wieder Käufer angelockt habe. Ein weiterer Rekord im US-Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe später die Gelassenheit der Anleger untermauert. Auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe erneut einen Höchststand gesehen.