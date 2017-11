Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Aufwärtsmomentum des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern nachgelassen, berichten die Analysten der Helaba.



Insgesamt hätten dabei sowohl der "Monatsanfangseffekt" als auch die technischen Widerstände eine wesentliche Rolle gespielt. Wie zuletzt habe die Katalonien-Krise kaum Einfluss auf den hiesigen Aktienhandel gehabt. Dies obwohl nach Meinung der spanischen Notenbank der Aufschwung durch diese gedampft werden könnte. Zudem habe eine Richterin Untersuchungshaft für neun ehemalige katalanische Regierungsmitglieder angeordnet. Neuerliche Spekulationen um einen weiteren Raketentest durch Nordkorea seien bestenfalls zur Kenntnis genommen worden. Dennoch weise die Risikoaversion (V-DAX: 12,03 vs. 11,89) eine leichte Aufwärtstendenz auf.



Angesichts des gestrigen Luftholens am deutschen Aktienmarkt habe sich entsprechend an der charttechnischen Beurteilung wenig geändert. Dennoch zeige die letzte Tageskerze in Form eines Doji die zunehmende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung. Dies sei wenig überraschend, sofern berücksichtigt werde, dass sich der DAX bereits in einer fortgeschrittenen Expansionszone befinde. Die obere Begrenzung des linearen Regressionskanals auf Monatsbasis (13.518) sei nahezu erreicht worden, die mediane Linie der Andrews' Pitchfork bei 13.614 Punkten sei nicht mehr weit entfernt. Strukturprojektionen auf Tagesbasis würden zudem auf die Marken von 13.535 und 13.560 Punkten entfallen. Insofern gelte es abzuwarten, ob sich die ersten Anzeichen einer möglichen kurzfristigen Wendeformation verdichten würden. (03.11.2017/ac/a/m)