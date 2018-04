DAX: Politische Börse und der EMA200, Tendenz: Aufwärts

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat den EMA200 im Tageskerzenchart bei 12.524 erreicht und kam an dieser Hürde am Freitag nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.

Der DAX könnte am EMA200 bei 12.524 erst einmal einige Zeit stagnieren. Temporäre Anstiege über 12.524 (z.B. bis 12.659, SMA200) würden daran nichts ändern. Der Durchbruch an den "200ern" zähle nur, wenn er klar und deutlich sei (Tagesschluss über 12.666) und auch am Folgetag bestätigt werde. Dann wäre 12.950 das Ziel. Unter 12.524/12.659 könnte der DAX einige Tage bis 12.390/12.375 konsolidieren. Unter 12.375 würde der DAX Abwärtspotenzial bis 12.240, später sogar bis 12.000 (Gap) freisetzen. Intra day Unterstützungen seien heute 12.390 und 12.240, jeweils mit nachfolgenden Anstiegschancen. Über 12.524 wäre 12.660, der SMA200 des Tageskerzencharts das Ziel. (16.04.2018/ac/a/m)