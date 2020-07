Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Optimismus an den Aktienmärkten scheint ungebrochen, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDem DAX sei es gelungen, oberhalb der 200-Tage-Linie (12.157) und des seit März bestehenden Aufwärtstrends (12.363) weitere Kursgewinne zu erzielen. Selbst das Hoch vom 23. Juni bei 12.616 Zählern sei zeitweise überwunden worden. Damit wäre der Weg frei bis zum markanten Hoch vom 9. Juni bei 12.913 Punkten. Die Analysten der Helaba seien aber skeptisch, ob es zu einer derartigen Befestigung kommen werde, denn die Indikatoren im Tageschart würden mehrheitlich zur Vorsicht mahnen. Zwar sei das Kursmomentum in positives Terrain vorgedrungen, allerdings liege der MACD noch unterhalb seiner Signallinie und der niedrige und weiter rückläufige ADX lasse auf die fehlende Kraft des Aufwärtsimpulses schließen. Die Aussichten würden sich aber erst dann deutlich trüben, sollten die oben genannte 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrend auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden. (03.07.2020/ac/a/m)