Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war während der Handelssitzung am Donnerstag in der Lage, sich oberhalb der 15.100er Marke zu etablieren, so die Analysten der Helaba.Heute würden die Bücher unter anderem von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF), Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) und OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) geöffnet.Der DAX habe gestern eine Tageskerze in Form eines "Long Legged Doji" ausgebildet und sei damit gleichzeitig mit dem Versuch gescheitert, die 21-Tagelinie zurückzuerobern. Zwar helle sich das kurzfristige Bild moderat auf, dennoch könne nicht grundsätzlich Entwarnung gegeben werden, zumal die Indikatoren auf längerfristiger Zeitebene seit rund zwei Wochen damit begonnen hätten, verstärkt Richtung Süden zu kippen. Beachtenswerte Unterstützungen seien bei 14.989, 14.855, 14.804 und im Bereich der 55-Tagelinie (14.729) zu finden. (07.05.2021/ac/a/m)