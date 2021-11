Die FED beginne zwar wie erwartet mit ihrem Tapering. Allerdings wolle sie sich mit Zinserhöhungen noch Zeit lassen, auch die hohe Inflation werde weiter als temporär bezeichnet. Angesichts der im Vorfeld herrschenden Erwartungen seien die Sorgen der Anleger damit eher zerstreut worden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Donnerstag mit einem neuen Rekordhoch in den Handel gestartet, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Nach den jüngsten Beschlüssen der FED konnte der Leitindex das bisherige Allzeithoch bei 16.030 Punkten überwinden. Nachdem nun Klarheit über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank herrsche, wäre der Weg nach oben auch charttechnisch frei.