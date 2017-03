Der DAX sei heute Morgen bei 12.060 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 23 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 39 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen. Heute sei großer Verfall, insbesondere die Kursbewegungen gegen 13:00 Uhr könnten dynamisch und unvorhersehbar sein. Die Experten würden davon ausgehen, dass es zu einer Abrechnung um die 12.000 Punkte komme. Bis zum Mittag sollte es eigentlich einen ruhigen Handel geben.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.040 Punkte-Marke zu schieben und dort festzusetzen. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.055/58, die 12.067/69 und dann die 12.081/83 bzw. die 12.090/92 Punkte zu erreichen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer ausbilden. Schaffe es der DAX, sich über die 12.092 Punkte zu schieben, wäre der Weg an die 12.105/07 und an die 12.113/15 Punkte frei. Sollte es der DAX heute noch einmal schaffen, sich über die 12.115 Punkte zu schieben, so wären dann noch die 12.122/25 und die 12.135/38 Punkte weitere Anlaufziele. Man gehe aber nicht davon aus, dass es heute zu nachhaltigen Notierungen über der 12.100 Punkte-Marke oder zu einem neuen JH komme.



Könne sich der DAX heute nicht über die 12.040 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst bis 12.029/27 und dann bis 12.018/15 Punkte gehen. Rutsche der DAX unter die 12.015 Punkte, wären die 12.000/11.990 Punkte der nächste relevante Anlaufbereich. Die Experten würden nicht davon ausgehen, dass es bis heute Mittag zu nachhaltigen Notierungen unter dieser Marke komme. Rücksetzer bis in diesen Bereich könnten also vergleichsweise rasch zurückgekauft werden. Gehe es später doch unter die 11.990 Punkte, wären die 11.978/76, die 11.958/55 und die 11.947/44 Punkte weiter Anlaufziele. Sollte der DAX bis 11.944 Punkte zurücksetzen, könnten sich dann Erholungen einstellen. Unter der 11.944 Punkte kämen die 11.935/32, die 11.924/22 und die 11.911/09 Punkte als Anlaufmarken in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.093 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.126/47/52/72/89 als auch bei 12.208/21/52 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.034/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.993/75/55/48/32/23/05 als auch bei 11.870/47/17/02 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.093 (12.112) bis 11.980 (11.949) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (17.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.099 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Die Bullen hätten bereits vorbörslich massiv gedrückt und den Index auf ein neues JH geschoben, das kurz nach Aufnahme des Xetra-Handels formatiert worden sei. Es seien aber Anschlusskäufe ausgeblieben, sodass der DAX dann sukzessive nachgegeben habe. Am Nachmittag sei es dann wieder unter die 12.100 Punkte gegangen, wobei das TT bei 12.043 Punkten markiert worden sei. Von hier aus habe sich der DAX erholen und einen Xetra-Schluss bei 12.083 Punkten formatieren können. Nachbörslich sei es dann in einer 20 Punkte Range seitwärts gegangen. der DAX sei bei 12.079 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.167 Punkte weiter bis 12.174/76 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Morgen eingestellt. Das Anlaufziel sei erreicht und um 1 Punkt überschritten worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.053 Punkte nicht ganz an den nächsten Anlaufbereich bei 12.040/38 Punkten gegangen. Übergeordnet habe das Setup gestern aber gegriffen.Kurscheck:TH: 12.177 (Vortag 12.062)/ TT: 12.043 (Vortag: 11.976)/ Xetra-Schluss: 12.083 (Vortag: 12.010)/ Range: 134 Pkte (Vortag: 86 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: