Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Kursentwicklung hinterlässt tiefe Spuren im Chartverlauf des DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Gap vom Vortag habe sich zu Handelsbeginn als die erwartete Hürde erwiesen. In der Folge sei weiterer Verkaufsdruck aufgekommen, sodass auf Schlusskursbasis ein sog. "bearish engulfing" zu Buche stehe. Charttechnisch am Schwersten wiege aber sicherlich das Abgleiten unter die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 13.887/13.863 Punkten. Aufgrund der beschriebenen Entwicklung verfestige sich auch das jüngste MACD-Ausstiegssignal. Ein neues Bewegungstief sorge stets für ein Warnsignal, zumal damit die Kursentwicklung seit Mitte April als Topformation interpretiert werden könne. Das Abschlagspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der oberen Umkehr - lasse sich auf gut 1.000 Punkte veranschlagen. Wo würden sich auf dem Weg dorthin mögliche Rückzugslinien befinden? Neben der Parallelen zum Abwärtstrend seit Anfang Januar (akt. bei 13.453 Punkten) sei in diesem Kontext vor allem das Gap von Anfang März bei 13.200/13.107 Punkten zu nennen. Um das gegenwärtige Chartbild zu verbessern, sei dagegen ein Schließen der verbliebenen Kurslücke vom 25. April (14.113/14.142 Punkten) vonnöten. (27.04.2022/ac/a/m)



