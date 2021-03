Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der FDAX war am 161% Ziel für die "Welle 3" bei 14.785 angekommen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach sei ein Pullback bis zum Flaggentief vom 15. März bei DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 14.409 vorgesehen gewesen, typisch, als Rücklauf zum letzten "mini-Flaggentief"! Ausgehend von 14.804 sei in den vergangenen Tagen am Ziel gearbeitet und das untere DAX-Ziel im Toleranzbereich (14.420) gestern erreicht worden.



Der DAX sei nunmehr in einem neuem Rallyabschnitt zumindest 14.805, gern auch zu 14.875 und 15.125. Der DAX beginne heute freundlich und reiße ein "bullish island gap", fabriziere also einen doppelt übersprungenen Kursbereich zwischen 14.662 und 14.621. Dieses Gap dürfte nicht lange offen bleiben, zumal gelte: Pullbacks von der vorbörslich abermals bei ca. DAX FUTURE-Kursen von 14.743 (entspreche DAX 14.733) erreichten oberen Trendkanalbegrenzung könnten den DAX bis 14.620 (XETRA GAP) oder 14.550 (61,8% Retracement) zurückholen. DAX-Verkaufssignale würden unter 14.410 auftreten. (26.03.2021/ac/a/m)

