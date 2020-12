Der Aufwärtstrend sei klar intakt, der DAX könnte nach dem neuen Allzeithoch vom Vortag Kurs auf die runde Marke von 14.000 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Stärke vom Vortag weiter beibehalten und die Marke von 13.800 Punkten erneut erobern. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlaufbis 13.850 Punkte zu rechnen. Darüber dürfte dann der Bullenlauf bis 14.000 Punkte beginnen. Langfristig könnten die Bullen sogar den oberen Bereich des steigenden Trendkanals im Tageschart bei 14.250/14.300 Punkten ins Visier nehmen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die Vortagesgewinne nicht halten. Die Bären würden zurück aufs Feld kommen und den DAX bis zum Gap bei 13.600 Punkten in die Tiefe drücken. Gehe es weiter nach unten, könnte das zweite offene Gap auf der Unterseite bei 13.441 Punkten angelaufen werden. Hier befinde sich auch die alte Widerstandszone, die nun zu einer massiven Unterstützungszone geworden sei. Rutsche der DAX auch hier nach unten durch, sei mit einem weiteren Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu rechnen. (29.12.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Vortag direkt mit einem Gap-up in den Handel starten und bei 13.779 Punkten eröffnen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuvor sei der DAX am Mittwoch bei 13.587 Punkten aus dem Handel gegangen. Im weiteren Verlauf sei dem DAX auch der Anstieg über das Allzeithoch bei 13.795 Punkten gelungen. Im Tageshoch seien 13.818 Punkte erreicht worden. Zur Schlussglocke habe der DAX dann wieder etwas tiefer unter der Marke von 13.800 Punkten bei 13.790 Punkten notiert. Der DAX bewege sich nach dem kräftigen Kursanstieg in dünner Luft. Zu beachten sei nun das Eröffnungsgap vom Vortag bei 13.601 Punkten, welches bei einem Rücklauf als Anlaufmarke dienen könnte.