Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Donnerstag leicht erholt, berichten die Analysten der Helaba.In Italien steige die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder an. Laut einem hochrangigen Regierungsvertreter werde die Corona-Epidemie dem Land das größte Haushaltsdefizit (etwa zehn Prozent der Wirtschaftsleistung) seit Anfang der 90er Jahre bescheren. Auch die US-Konjunkturdaten hätten zuletzt enttäuscht. Neben der Corona-Krise liege das Augenmerk der Börsianer aktuell auf der US-Berichtssaison. Heute werde der DAX mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel starten. Der laut Medienberichten von US-Präsident Trump vorgeschlagene Drei-Stufen-Plan für eine Lockerung der Beschränkungen in der Coronavirus-Epidemie und besser als erwartet ausgefallene China-GDP-Daten seien dafür ursächlichAn der charttechnischen Beurteilung des DAX habe sich kaum etwas geändert. Zuletzt hätten die kurzfristigen Schwächeanzeichen überwogen. So sei der bei 10.371/10.380 verlaufende Cluster bereits den zweiten Tag in Folge auf Schlusskursbasis unterschritten worden. Zudem sei eine Bestätigung für die Komplettierung eines Strukturmusters möglich. Sofern der heutige Schlusskurs unterhalb der Marken von 10.615/10.681 liege, wäre dies der Fall. Weitere beachtenswerte Marken wären dann bei 10.035, 9.869, 9.513, 9.168 und 8.989 zu finden. Auch ein Blick auf die strukturelle Konstellation der Aktien des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) lohne sich, da diese alles andere als rosig aussehe. Bei 393 Papieren notiere der 50- unter dem 200-Tagedurchschnitt, zudem würden 388 Papiere einen negativen Mittelfristtrend aufweisen. Auch der Index selbst stehe auf wackeligen Beinen. Zuletzt sei eine 45-Grad Gann-Linie (2.816) unterschritten worden. Das 50-Prozent Retracement (2.792,96) habe gestern nur knapp verteidigt werden können.