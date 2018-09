Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt stand am Donnerstag eine ganze Reihe von Ereignissen im Fokus, so die Analysten der Helaba.CharttechnikNachdem der DAX mehrfach mit dem Versuch gescheitert sei, den Widerstandsbereich, beginnend bei 12.400 Zählern, zu überwinden, sei gestern die Strukturmarke bei 12.280 Punkten einem Test unterzogen worden. Dieser sei erfolgreich verlaufen, sodass die zuletzt etablierte Handelsspanne weiter intakt sei. Das Tageshoch habe bei 12.456 Zählern gelegen und indikatorenseitig werde der Leitindex unterstützt. Stochastic, MACD und DMI hätten sich zuletzt verbessert. Rücksetzer zum Handelsauftakt sollten daher begrenzt sein. Nur der ADX lasse zu wünschen übrig und daher sei es entscheidend, dass die Hürden bei 12.456/58 nachhaltig überwunden würden. Gelinge dies, würden der 200-Tage-EMA (12.507), sowie die 100- und 200-Tageslinien in Reichweite kommen, die aktuell Widerstände bei 12.548 bzw. 12.604 Punkten darstellen würden. (28.09.2018/ac/a/m)