Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich weiter im Konsolidierungsmodus, ohne dabei allerdings allzu viel an Terrain preisgeben zu müssen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das gestrige Tageshoch bei 12.316 Punkten habe das Aktienbarometer nicht über die Ziellinie retten können, so dass ein markanter Docht entstehe. Dieses Kerzenmuster unterstreiche also die aktuelle Verschnaufpause. Die beiden Verlaufshochs bei 12.436/38 Punkten würden derzeit eine gewisse Doppeltoppgefahr widerspiegeln. Wenngleich heute eine freundliche Eröffnung zu erwarten sei, sollten Anleger in diesem Zusammenhang die Kreuzunterstützung aus zwei Trendlinien sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 12.161/12.130/12.116 Punkten) beachten. Ein Bruch dieser Bastion würde das Risiko einer oberen Umkehr erhöhen und weiteren Konsolidierungsbedarf nach sich ziehen. Das Tief vom 18. Juni bei 11.988 Punkten definiere dann die nächste Rückzugslinie. Losgelöst von dieser eher kurzfristigen Betrachtung, bleibe es jedoch bei den zu Wochenbeginn aufgezeigten strategischen DAX®-Leitplanken in Form der letzten drei nahezu deckungsgleichen Monatshochs bzw. -tiefs bei gut 12.400 Punkten auf der Ober- bzw. 11.600 Punkten auf der Unterseite. (27.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >