Nach einer ruhigeren Phase haben sich die Aktienmärkte diese Woche wieder von ihrer volatileren Seite gezeigt, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Kommende Woche stünden in Deutschland am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag sowie die finalen Inflationszahlen für April am Mittwoch im Fokus. In der Eurozone komme am Donnerstag zudem die Industrieproduktion für den März, und in Großbritannien stehe diese Veröffentlichung am Mittwoch an, zusammen mit dem Bruttoinlandsprodukt vom ersten Quartal.In den USA seien die Konjunktur-Highlights am Mittwoch die Inflationszahlen für den April, die entsprechenden Produzentenpreise am Donnerstag sowie ein Paket aus Einzelhandelsumsätzen, Produktionszahlen und dem Michigan-Verbrauchervertrauen am Freitag. Darüber hinaus lege am Dienstag auch China seine Preisdaten für April vor.