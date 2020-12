Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern stark in den Handel und kletterte leicht über das Allzeithoch hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Letztlich sei aber kein weiterer Kaufdruck aufgekommen, in enger Handelsspanne habe sich der deutsche Leitindex den ganzen Tag über seitwärts im Bereich des alten Allzeithochs bewegt. Heute kündige sich ein erneut stark behaupteter Handelsstart an.



Die steile Rally der vergangenen Tage dürfte heute durch neue Allzeithochs gekrönt werden. Ob es dann aber direkt zu weiteren Kaufwellen komme, sei fraglich. Zumindest ein Pullback an das alte Hoch bei 13.795 Punkte müsste eingeplant werden, unterhalb von 13.740 könnte es sogar zum Schließen des Gaps von gestern kommen. Bei 13.596 bis 13.630 liege der kurzfristig zentrale Unterstützungsbereich. Würden die Bullen hingegen direkt weiter machen, lägen bei rund 14.000 und 14.130 Punkten die nächsten Aufwärtsziele. (29.12.2020/ac/a/m)



