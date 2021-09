Ausblick: Solange der DAX weitgehend unter dem 10er und 50er EMA im Tageschart bleibe, sei eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über den 50er und 10er EMA nach oben ausbrechen und sacke in der Folge weiter ab. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals. Gehe es tiefer, könnten die Bären Kurs auf das Verlaufstief bei 15.453 Punkten nehmen und dieses dem Abwärtstrend folgend unterschreiten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung im Bereich von 15.300 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und den 50er und 10er EMA nachhaltig nach oben durchbrechen. Dann könnte das noch offene Gap bei 15.826 Punkten geschlossen werden. Darüber wäre die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals die nächste Zielmarke. (14.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufs- und Allzeithoch bei 16.030 Punkten auf dem Rückzug und verläuft aktuell in einem fallenden Trendkanal im Tageschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits mehrmals sei der Index dabei an der Oberseite dieses Trendkanals wieder nach unten abgeprallt. Im Monatschart sei dabei zu sehen, dass der obere Fibonacci-Fächer dem DAX in den vergangenen Monaten den Weg nach oben versperrt habe und die jeweiligen Monatshochs direkt an diesem Fibonacci-Fächer erreicht worden seien. Mit dem Kursrutsch unter den 50er EMA im Tageschart könnte der DAX endgültig an diesem Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sein. Auch die bearishe Tageskerze vom Vortag mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper deute auf weitere Kursschwäche hin.