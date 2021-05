Neben der Zinsangst sei der steigende Euro, der den deutschen Aktienmarkt belaste. Je höher die Gemeinschaftswährung, umso schwieriger und teurer werde es für die exportlastigen DAX-Konzerne. Es überrasche überhaupt nicht, dass Auto-, Chemie- und Industriekonzerne die Verliererliste anführen würden.



Sollte die Marke von 15.000 nicht halten, warte bei 14.933 bereits die nächste Unterstützung in Form der 55-Tage-Linie. Mehr Relevanz habe allerdings der Auffangbereich zwischen 14.818 und 14.845. Sollte der DAX auch hier nicht drehen, dürfte sich die Korrektur beschleunigen. Dann seien sehr zeitnah Kurse um 14.500 möglich.



Damit rücke das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Abend in den Fokus. Die FED gehe bislang von einem temporären Preisschub aus. Für eine Reduzierung der Anleihenkäufe habe sie eine "Reihe starker Daten" zur Bedingung gemacht. Zuletzt habe aber das US-Jobwachstum enttäuscht und sei deutlich hinter den Erwartungen geblieben.



Die Nervosität der Anleger habe deutlich zugenommen. Der VIX, der als Angstbarometer gelte, notiere über 23 und damit etwa acht Punkte über dem Durchschnitt im vergangenen Jahr. Aus technischer Sicht sei aber alles in Ordnung, solange der DAX nicht massiv unter 14.800 falle. Anleger brauchen deshalb noch nicht in Unruhe zu verfallen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (19.05.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Dienstagmorgen herrschte über der Börse in Frankfurt noch eitel Sonnenschein, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Doch in der Zwischenzeit seien große dunkle Wolken aufgezogen. Die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation und die Befürchtung, die US-Notenbank könnte früher als geplant ihre Geldpolitik straffen, würden die Märkte weiter belasten. Der DAX müsse sich jetzt behaupten.