Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Monatsultimo möchten wir nutzen, um erneut einen Blick auf den Langfristchart des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu werfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei den deutschen Standardwerten - ohne Berücksichtigung der Dividenden - gestalte sich die charttechnische Ausgangslage nicht mehr ganz so dramatisch wie im Monatsverlauf. Dazu trage vor allem die Erholung seit dem zyklischen Tief vom 16. März bei 3.670 Punkten bei. Schließlich habe das Aktienbarometer per Monatsschlusskurs eine charttechnisch extrem wichtige Schlüsselzone zurückerobern können. Gemeint sei die Kombination aus dem Abwärtstrend seit Beginn des Jahrtausends (akt. bei 4.402 Punkten), der 200-Monats-Linie (akt. bei 4.374 Punkten) sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit März 2009 (4.351 Punkte). Knapp unterhalb der beschriebenen Kumulationszone stehe mit dem langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2003 (akt. bei 4.140 Punkten) eine weitere massive Unterstützungslinie zur Verfügung. Da unterhalb der diskutierten Bastion darüber hinaus eine große Topformation vervollständigt wäre, gelte es - um größeren charttechnischen Schaden zu verhindern - die angeführte Schlüsselzone in Zukunft unbedingt zu verteidigen. (01.04.2020/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >