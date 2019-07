Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nochmals zulegen und die Marke von 12.300 Punkten zurückerobern können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Kursavancen würden bestens zu einem ohnehin sehr starken Juni passen. Schließlich habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im abgelaufenen Monat um 6,9% zugelegt, die deutschen Standardwerte immerhin um 6,3%. In den USA entspreche dies dem größten Juni-Zuwachs seit 1955. Am heimischen Aktienmarkt hätten Anleger gar den zweitbesten Juni der Historie verzeichnet. Auf Wochenbasis liege dennoch eine "inside week" vor, denn die High-Low-Spanne der abgelaufenen Woche sei innerhalb des Pendants der Vorperiode verblieben.



Bei noch längerfristiger Betrachtung auf Monatsebene würden die letzten drei Kerzen hervorstechen: Während die letzten drei Monate jeweils Hochs bei rund 12.400 Punkten gebracht hätten, habe das Aktienbarometer gleichzeitig nahezu deckungsgleiche Monatstiefs bei gut 11.600 Punkten ausgeprägt. Diese Marken würden aus Investorensicht durchaus Signalcharakter besitzen. Die Bedeutung der oberen Schlüsselmarke werde dabei durch den Point & Figure-Chart untermauert, denn oberhalb dieses Levels entstünde auch bei dieser Chartdarstellungsform ein neues Kaufsignal. Andererseits unterstreiche die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.606 Punkten) den unteren Signalgeber. (01.07.2019/ac/a/m)

