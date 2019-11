Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Monatsultimo möchten wir nutzen, um den Langfristchart des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf den Prüfstand zu stellen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem "Hammer"-Umkehrmuster vom August und der anschließenden Bestätigung im September sei nun eine weitere Monatskerze mit markanter Lunte gefolgt. Gleichzeitig sei den deutschen Standardwerten mit 12.986 Punkten ein neues Jahreshoch gelungen. In der Summe befinde sich das Aktienbarometer in einer vielversprechenden Ausgangslage. Neben der psychologischen Hürde in Form der 13.000er-Marke seien eigentlich nur noch die Hochs vom Mai bzw. Juni vergangenen Jahres bei 13.170/204 Punkten als Hürden auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 13.597 Punkten zu nennen. Die konstruktive Sichtweise der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt werde durch die Chartkonstellation des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bestätigt, denn die US-Standardwerte seien mit einem neuen Rekordstand (3.167 Punkten) bereits einen Schritt weiter. Auf der Unterseite definiere beim DAX dagegen das alte Verlaufshoch vom Juli (12.656 Punkten) eine erste Unterstützung. Auffällig seien zudem die letzten beiden, fast deckungsgleichen Monatstiefs bei 11.879/69 Punkten. Unter strategischen Gesichtspunkten gelte es aber vor allem den Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 11.661 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. (04.11.2019/ac/a/m)

